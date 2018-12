Nobelprijswinnaar Nadia Murad bouwt ziekenhuis voor verkrachte vrouwen

Mensenrechtenactivisme Nadia Murad gaat haar prijzengeld van de Nobelprijs voor de Vrede gebruiken voor de bouw van een ziekenhuis in haar geboorteplaats Sinjar. Het hospitaal is vooral bedoeld voor vrouwen die seksueel mishandeld zijn door strijders van IS en weduwes.

In de Iraakse stad Sinjar werden in 2014 in een paar dagen tijd meer dan 3000 jezidi-mannen door IS-strijders afgeslacht. Zo'n 7000 vrouwen, die vooraf van hun man vooraf waren gescheiden werden ontvoerd en als seksslaaf gebruikt. Onder hen was Murad, die na drie maanden wist te ontsnappen. Ze vluchtte naar Duitsland en begon zich vanuit Europa in te zetten voor de jezidi-gemeenschap, een etnische minderheid in Irak.

Maandag ontving Murad samen met de Congolese arts Denis Mukwege de Nobelprijs voor de Vrede, waar een bedrag van 1 miljoen dollar aan verbonden is.

Ze zei tijdens een toespraak in Sinjar dat ze al toestemming heeft van de lokale overheid en dat ze organisaties aan het benaderen is voor de bouw van het ziekenhuis. Binnenkort moet de bouw al beginnen.