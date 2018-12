In land van Nobelprijswinnaar Mukwege wordt verkrachting 'als iets gewoons gezien'

Mumbere vertelt dat er nog veel werk aan de winkel is, maar dat de situatie in haar stad de laatste jaren wel is verbeterd. "We zijn niet meer de hoofdstad van de verkrachting. Toen de gewelddadigheden in deze buurt in Goma op zijn hevigst waren, hadden we 100 verkrachtingszaken per maand. Nu zijn dat er 50."

Verkrachting wordt als 'gewoon' gezien

Manuel Baabo werkt ook bij Heal Africa. Hij houdt zich in het ziekenhuis vooral bezig met bewustwording. Hij denkt dat het nog heel lang gaat duren voordat seksueel geweld in Congo is verdwenen. "Door de oorlogssituatie van de afgelopen jaren zijn mensen het gewoon gaan vinden. Het is in de hoofden van de mensen gekropen. Jongeren zijn het gewoon gaan vinden om vrouwen te misbruiken, om geen waardigheid meer aan vrouwen te geven", zegt Baabo.