Begrotingsdirecteur Witte Huis wordt chef-staf Trump

Mick Mulvaney, de huidige begrotingsdirecteur van het Witte Huis, wordt waarnemend chef-staf van de Amerikaanse president Trump. Hij volgt begin volgend jaar John Kelly op.

Trump twittert dat hij ernaar uitkijkt om samen met Mulvaney te werken. Hij wordt Trumps derde staf-chef. Zijn eerste, Reince Priebus, vervulde de baan een half jaar. Onder zijn leiding lekte er regelmatig vertrouwelijke informatie uit naar de media en ook had hij ruzie met de communicatiedirecteur van het Witte Huis. Priebus werd opgevolgd door Kelly die orde op zaken moest stellen. Zaterdag werd bekend dat ook Kelly opstapt.

De chef-staf is het hoofd van het personeel in het Witte Huis. Ook beheert hij de agenda van de president en bepaalt wie er dicht bij de president kan komen.

Hoewel de aanstelling van Mulvaney's in eerste instantie tijdelijk is, is er geen einddatum aan verbonden. Zijn benoeming hoeft niet te worden goedgekeurd door de Senaat.