Geen toezeggingen maar sussende woorden voor May op EU-top

Premier May hoopte vandaag in Brussel extra toezeggingen los te krijgen voor de brexit, maar dat is niet gelukt. De andere Europese regeringsleiders willen niet opnieuw met het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over de voorwaarden van de brexit.

Na afloop van de eerste dag van de top in Brussel laten de regeringsleiders weten dat ze eensgezind achter hun conclusies van vorige maand staan. "Duidelijkere taal is niet denkbaar, deze verklaring grenst aan het juridisch bindende", lichtte premier Rutte de deal toe.

Sussende woorden

Heikel punt blijft daarom de zogenoemde backstop. Die is bedoeld als verzekeringspolis om een harde grens met Ierland te voorkomen, maar houdt de Britten afhankelijk van de EU en stuit daarom op verzet in het Britse parlement. May lichtte de zorgen van de parlementariƫrs toe op de EU-top.

De regeringsleiders spraken vooral sussende woorden. En om het wantrouwen in het Britse parlement over de Ierse grenskwestie te bezweren, namen ze een tekst aan waarin staat dat niemand in de EU een aparte status voor Noord-Ierland wil en dat de 27 EU-landen zo snel mogelijk een nieuwe, innige relatie met de Britten willen.

"De discussie in het Verenigd Koninkrijk zit vast op wantrouwen", zei Rutte. "Wat we hier uitspreken is een poging om het wantrouwen weg te nemen. We hebben geen enkel motief om de backstop langer te laten duren. We spreken als beschaafde landen vertrouwen in elkaar uit."