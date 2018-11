Regeringsleiders bezegelen eerste vertrek lidstaat uit EU

De Europese regeringsleiders hebben ingestemd met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat heeft EU-president Tusk bekendgemaakt.

Het is de eerste keer dat een lidstaat de EU verlaat. Als ook het Lagerhuis met het vertrek instemt, bestaat de EU eind maart volgend jaar niet meer uit 28 maar uit 27 lidstaten. De stemming in het Lagerhuis lijkt nog het grootste obstakel voor de definitieve uittreding van de Britten uit de EU, gezien het verzet van zowel voor- als tegenstanders van de brexit in het parlement.

Veel Europese regeringsleiders hebben de Britse parlementsleden opgeroepen volgende maand voor het brexitverdrag te stemmen. Anders dreigt een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU, zonder nadere afspraken met de unie.

President Grybauskaite van Litouwen wees er na de ceremonie in Brussel op dat het brexit nu bezegeld is, maar dat het feitelijke vertrek van de Britten nog lang niet geregeld is.

'Tragedie'

Terwijl premier May spreekt van een nieuw begin voor haar land, noemt voorzitter Juncker van de Europese Commissie de brexit niets minder dan een tragedie. "Dit is geen moment om iets te vieren, het is een trieste dag", zei Juncker bij zijn aankomst in Brussel.

Ook premier Rutte noemt het Britse vertrek een nederlaag en een verlies. Het scheidingsverdrag is volgens Rutte het hoogste haalbare. Voor de Franse president Macron staat het vast dat de brexit moet leiden tot een hervorming van de Europese Unie.

Het Britse vertrek uit de Europese Unie moet ook door het Europees Parlement worden goedgekeurd en door de parlementen van de overgebleven 27 lidstaten.