Minister Schouten: strijd over fosfaatrechten melkveehouders verhardt

De strijd over de fosfaatrechten voor melkveehouders verhardt, zegt minister Schouten van Landbouw. In een debat met de Tweede Kamer vertelde zij dat er persoonlijke beschuldigingen binnenkomen bij haar en haar ambtenaren.

Bij het Kamerdebat waren tientallen boeren en boerinnen aanwezig. Zij hadden even daarvoor buiten gedemonstreerd tegen het beleid van minister Schouten. Ze droegen protestborden met teksten als "Carola stop, dit beleid is een flop".

Geen hoop

Schouten in het debat: "Ik had deze beker graag aan mij voorbij laten gaan, maar dat kan niet. Het is mijn taak geen hoop te geven als die er ook niet meer is." Want Schouten kreeg een duidelijke boodschap mee van de Europese Commissie: "Nederland moet zich aan de regels voor de fosfaatrechten houden."

De Kamer staat hier wel achter, maar veel Kamerleden maken zich toch zorgen. "De gevolgen zijn heftig en in sommige gevallen schrijnend", zegt SP-Kamerlid Futselaar. "Mensen liggen wakker van de vraag of ze straks crimineel zijn of niet."