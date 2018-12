Meldingen van nazi-uitingen bij Defensie onderzocht

Het ministerie van Defensie laat onderzoek doen naar misstanden bij de krijgsmacht. Staatssecretaris Visser schrijft aan de Kamer dat er meldingen zijn gedaan over ontoelaatbaar gedrag bij opleidingsinstituten en bij nog een ander defensieonderdeel.

Volgens Visser heeft de commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), waaronder de KMA en het KIM vallen, signalen gekregen dat binnen een kleine groep kwetsend en beledigend beeldmateriaal wordt gedeeld.

Het zou gaan om racistische en pornografische afbeeldingen en verwijzingen naar nazi-Duitsland. Ook is er sprake van gedragingen die mogelijk in strijd zijn met een veilige leef- en werkomgeving. Bij een ander, niet nader genoemd, defensieonderdeel, gaat het om ontoelaatbare uitingen in relatie tot nazi-Duitsland.

Personeel ingelicht

De Telegraaf meldde onlangs dat een militair in opleiding een WhatsAppgroep runde waarin Hitler, de nazi's en de NSB werden verheerlijkt.

Onafhankelijke commissies zullen de kwesties onderzoeken. De cadetten en adelborsten en het personeel van de NLDA zijn over de onderzoeken geïnformeerd en binnenkort komt er een werkbelevingsonderzoek over sociale veiligheid.

Visser benadrukt in haar brief aan de Kamer dat bij Defensie geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag, zeker niet bij opleidingsinstituten. Als de uitkomsten van de onderzoeken daartoe aanleiding geven, worden sancties opgelegd.