Duitse regering staat informatie over abortus toe

Duitse vrouwen die ongewild zwanger zijn, krijgen toegang tot informatie over abortus en artsen die een abortus uitvoeren. Dat was tot nu moeilijk, omdat het volgens het Duitse strafrecht verboden is om 'in het openbaar' informatie te geven over het beëindigen van een zwangerschap. Het verbod leidde er zelfs toe dat een arts die een folder over abortus online zette, is veroordeeld tot een boete van 6000 euro.

Binnen de coalitie is de omstreden paragraaf 219a een explosief thema. De SPD wil van dit zogeheten abortus-reclameverbod af, maar binnen de CDU werd het verbod vurig verdedigd.

Het compromis is nu dat de omstreden paragraaf wel in het wetboek van strafrecht blijft, maar dat informatie over abortus en een lijst van artsen via de website van een overheidsinstantie wel beschikbaar wordt gemaakt. Het recht op deze informatie moet in de wet worden vastgelegd.

De nieuwe voorzitter van de CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, is blij dat het verbod blijft bestaan. Ze liet via Twitter weten dat "de bescherming van het ongeboren leven voor de CDU heel belangrijk is".