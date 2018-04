Informatie geven over abortus in Duitsland: 6000 euro boete

De bewuste wet is in 1933 door de nazi's ingevoerd. Volgens Hänel wilden ze daarmee Joodse dokters het werken onmogelijk maken, omdat zij vaker dan christelijke collega's abortussen uitvoerden.

Na de oorlog werd de wet door de geallieerden behouden, omdat ze er geen specifiek nazistische ideologie in konden ontdekken. In veel landen was abortus toen helemaal verboden, en een reclameverbod voor iets dat verboden was, was in hun ogen niet onlogisch.

En hoewel abortus in Duitsland nu bij wet geregeld is, blijft het onmogelijk om vrouwen er in het openbaar over te informeren. "Ik vind dat absurd en niet meer van deze tijd", zegt Hänel daarover.

'Adviesdienst'

Het gevolg van de wet is ook dat vrouwen moeilijk achter adressen kunnen komen van dokters die abortussen uitvoeren. In theorie zouden ze die moeten krijgen van de "zwangerschapsadviesdienst", waar je verplicht naartoe moet als je een abortus wilt.

In sommige regio's heeft de katholieke kerk die dienst in handen, en die weigert simpelweg te vertellen welke arts de ingreep kan uitvoeren. Ook sommige huisartsen weigeren het uit principe te vertellen.