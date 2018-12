Kabinet gaat digibeten helpen

Het kabinet richt zich niet alleen op mensen die niet goed met het internet kunnen omgaan, maar wil ook de 2,5 miljoen mensen tegemoetkomen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij hebben daardoor namelijk ook vaak moeite met digitalisering, schrijft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Er komen daarom extra taalambassadeurs om deze mensen te ondersteunen. Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen: ze hadden vroeger zelf moeite met lezen en schrijven en helpen daar nu anderen mee. Ook wil het kabinet in gesprek gaan met laaggeletterden. Zij kunnen tips geven over hoe de overheid haar digitale diensten kan verbeteren, aldus Knops.

Bibliotheken

Ook bibliotheken worden ingeschakeld. Nu kunnen mensen in bibliotheken al hulp krijgen bij hun belastingaangifte, straks moeten ze er bijvoorbeeld ook terecht kunnen als ze niet weten hoe ze online een uitkering of toeslag moeten aanvragen. Vijftien bibliotheken starten begin 2019 met deze extra hulp, andere bibliotheken volgen later.

Digitale post

Vorig jaar trok de Nationale Ombudsman aan de bel omdat meer dan 2 miljoen mensen digitale post van de overheid misten, onder andere doordat het systeem van de Berichtenbox niet gebruiksvriendelijk zou zijn.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet toen weten al het een en ander te doen voor burgers die moeite hebben met digitale communicatie. Vanaf 2019 trekt het ministerie jaarlijks ruim 5,5 miljoen euro voor uit voor de nieuwe plannen.