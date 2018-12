Gemeentesites nog altijd niet ingesteld op gehandicapten

Maar het onderzoek laat een ander beeld zien. Van een lijst met 38 criteria had de best scorende gemeente er nog altijd drie fout. "Dan hebben we het bijvoorbeeld over beschrijvingen bij plaatjes die misten."

Volgens de onderzoeker ligt de oplossing binnen handbereik. "Je hoeft helemaal niet zoveel ingewikkelds te doen. Het is net als een buitenschilder: je hoopt dat die schilder geen latex of binnenmuurverf gebruikt, want dan is het er na een regenbui weer af. Zo is het ook met websites: als je netjes een website bouwt en je houdt je aan de standaarden, dan zou iedere website toegankelijk moeten zijn. Dus het is een mirakel waarom dat nog niet zo is."