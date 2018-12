Duizenden Congolese stemcomputers verbrand, tien dagen voor verkiezingen

Bij een brand in de Democratische Republiek Congo zijn ongeveer 7000 stemcomputers verwoest. De computers zouden over anderhalve week voor het eerst worden gebruikt bij de landelijke verkiezingen.

Het vuur brak vannacht uit in een pakhuis in de hoofdstad Kinshasa. De Congolese autoriteiten gaan uit van opzet, onder meer omdat er twee brandhaarden zijn. Agenten die het pakhuis moesten bewaken zijn gearresteerd, zegt een adviseur van aftredend president Joseph Kabila. Waar ze van worden verdacht, is niet bekend.

Het is niet duidelijk hoe groot de gevolgen van de brand zijn voor de verkiezingen van 23 december. Kabila's adviseur zegt dat 70 procent van de stemcomputers voor Kinshasa zijn verwoest, maar volgens de minister van Veiligheid gaat het om 10 procent. Beiden zeggen dat de computers snel worden vervangen.

De minister van Veiligheid zegt te vermoeden dat de brandstichters de verkiezingen wilden dwarsbomen, maar voegt eraan toe dat ze daar niet in zijn geslaagd. Op wie hij doelt, is niet duidelijk.

Stemcomputers omstreden

De introductie van stemcomputers bij de verkiezingen leidde tot kritiek van de Congolese oppositie, buitenlandse diplomaten en deskundigen. Ze waarschuwen voor manipulatie in het voordeel van de opvolger die Kabila naar voren heeft geschoven. Het land zou ook geen goede internetverbindingen hebben en een groot deel van de kiezers heeft nog nooit met een computer gewerkt. Afrikaanse landen gebruiken zelden stemcomputers bij verkiezingen.

De aanloop naar de verkiezingen was de afgelopen dagen geregeld gewelddadig. Zo werd gisteren zeker een persoon gedood en raakten meer dan veertig mensen gewond toen regeringstroepen het vuur openden op aanhangers van oppositiekandidaat Martin Fayulu.

Kabila is sinds 2001 aan de macht in Congo. In 2016 zou hij terugtreden, maar hij stelde nieuwe verkiezingen steeds uit. Ook waren er speculaties dat hij zich toch opnieuw verkiesbaar zou stellen. In augustus schreef hij alsnog verkiezingen uit en schoof hij partijgenoot Emmanuel Ramazani Shadary naar voren als opvolger.