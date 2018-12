Media Australië mogen niets melden over 'grootste verhaal van het land'

Veel Australiërs zijn door het verbod op publicatie daarom aangewezen op sociale media. "Het is natuurlijk een beetje een rare discussie, omdat je in 2018 via alle mogelijke kanalen achter dat nieuws kan komen." Nieuwsmedia buiten Australië vallen niet onder het verbod en publiceren wel mondjesmaat over de zaak. "In Australië was de kardinaal bovendien trending op alle sociale media. Daarom weten Australiërs er wel degelijk iets van", zegt Portier.

De zaak wordt op de voet gevolgd doordat Pell zo'n hoge positie in de katholieke kerk heeft. "Hij is aartsbisschop in Melbourne geweest en is kardinaal. Hoger kan het niet en hij hoorde eigenlijk bij de top drie binnen de katholieke kerk", zegt hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. "Hij was een soort van minister van Economische Zaken bij de hervormingen in Vaticaanstad en liep daardoor ontzettend in het oog."

Pell wordt volgens de hoogleraar al sinds de jaren 90 beticht van seksueel misbruik, nog voor hij bisschop was. "En toen het misbruik binnen de katholieke kerk begon op te spelen is zijn naam steeds genoemd. Toch werd hij daarbij ontzien, omdat hij zo hoog in de katholieke kerk zat."

De kardinaal heeft de beschuldigingen altijd met kracht ontkend. Op 19 januari hoort hij wat zijn straf is.