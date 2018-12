Britse kranten na vertrouwensstemming: 'Keep May and Carry On'

'Keep May and Carry On', opent de Britse krant Metro vandaag, verwijzend naar de bekende slogan 'Keep Calm and Carry On' van de Britse regering uit de Tweede Wereldoorlog. De Britse premier May overleefde gisteravond de vertrouwensstemming in de parlementsfractie van haar Conservatieve Partij.

'Een stem om te blijven, maar wanneer zal ze vertrekken?' is de vraag op de voorpagina van The Daily Telegraph, een verwijzing naar 'Remain' en 'Leave', de twee opties die de kiezers hadden bij het brexitreferendum in 2016.

Ook 'Laat haar er nu gewoon mee doorgaan!' (Daily Express) en 'Torie-coup mislukt. Maar schaal van rebellie beschadigt May' (The Guardian) vallen vanochtend op deurmatten in het Verenigd Koninkrijk.