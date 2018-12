Grote Rondes in het buitenland: het vaakst komen ze naar Nederland

Volgens sporteconoom Pieter Nieuwenhuizen heeft dat businesspeloton veel geld voor de Vuelta over. "De hoogste bieder krijgt de wielerronde", zegt hij. "Zo gaat het nou eenmaal bij de ASO. Omdat er zo'n breed draagvlak is in Utrecht, zijn ze daar bereid veel te betalen." De Utrechtse burgemeester Van Zanen zegt dat het budget 14 miljoen euro is.

Maar er is meer dan de portemonnee, zegt Dick Heuvelman, de aanjager van de Giro-start in Groningen en de Vuelta-start in Assen. Een stevige vergoeding is belangrijk, maar in Nederland is de ronde-organisatie gegarandeerd van een goeie sfeer, mooie beelden en veel spektakel. "Nederlanders schilderen bomen in de kleuren van het evenement, we hangen onderbroeken aan de daken en het publiek staat rijendik te applaudisseren. Dat kan alleen bij ons."