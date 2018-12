Ronde van Spanje in 2020 van start in Utrecht

De Ronde van Spanje gaat in 2020 van start op Nederlandse bodem, in Utrecht en Noord-Brabant. De eerste etappe is een ploegentijdrit in de stad Utrecht. Een dag later rijdt het peloton van Den Bosch naar de Domstad. De derde rit gaat van Breda naar Breda.

De Vuelta a España vertrok een keer eerder in ons land; in 2009 in Assen. Het wordt de vierde keer dat de Vuelta buiten Spanje begint. Naast Assen waren Lissabon (1997) en Nîmes (2017) al eens startplaats.

De provincies Utrecht en Noord-Brabant en de gemeenten Utrecht, Den Bosch en Breda zijn alle betrokken bij de organisatie die 14 miljoen euro kost. De twee provincies en drie gemeenten betalen gezamenlijk ruim 6 miljoen euro, nog eens 5 miljoen moet van sponsoren komen. Daarnaast wordt ook nog gehoopt op een bijdrage vanuit Den Haag.

Derde grote ronde voor Utrecht

Utrecht organiseerde in 2015 ook al de start van de Tour de France en in 2010 was de stad aankomstplaats van de tweede etappe in de Ronde van Italië.

In 2020 zal Utrecht de enige stad in de wereld zijn die alle drie de grote rondes heeft ontvangen. Burgemeester Jan van Zanen is verheugd met de komst van de Vuelta naar zijn stad en Noord-Brabant. "Omdat het de kans is te laten zien dat we een echt fietsland zijn en dat Utrecht een echte fietsstad is."