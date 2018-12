De vagina heeft een 'nieuwe' naam: poenie

Tummie, flamoes en yoni

De Wild in de Middag riep daarom de hulp in van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers om andere namen te bedenken waarop gestemd kon worden. Luisteraars konden kiezen uit tummie, vagina, flamoes, poenie en yoni. Poenie was de favoriet met 34,5 procent van de stemmen. Op plaats twee eindigde vagina en yoni kwam als derde uit de bus.

Sofie van den Enk is blij met de uitslag. "Het lijkt mij een prettige benaming als je het vrouwelijk geslachtsdeel bijvoorbeeld met je 4-jarige dochter bespreekt", zegt de presentatrice. "Het maakt praten erover gemakkelijker, en dat heeft weer positieve invloed op de seksualiteit en seksuele weerbaarheid van meisjes."

Het is de bedoeling dat poenie daadwerkelijk een gangbare naam wordt, maar het gaat vagina niet vervangen, zegt Elsbeth Reitzema van Rutgers: "We gaan kijken bij kinderen, ouders en leerkrachten of zij poenie ook een prettig woord vinden als evenknie voor het woord piemel. En de woorden vagina en vulva blijven ook gewoon. Zeker in de voorlichting."

In Zweden werd een liedje gebruikt om het nieuwe woord te promoten, dus maakte De Wild in de Middag ook een liedje: