Voor Britse media is het tellen al begonnen: steun voor May lijkt genoeg

Britse media zijn druk met tellen in aanloop naar de stemming van vanavond binnen de Conservatieve Partij over het lot van premier May. Kan ze aanblijven als partijleider en premier, of moet ze opstappen?

Media houden minutieus bij wie al publiekelijk zijn steun heeft betuigd aan de premier, en wie al heeft gezegd dat het vertrouwen in haar te zullen opzeggen. Afgaand op die informele telling zou de stemming waarschijnlijk uitlopen op een overwinning voor premier May.

De fractie van de Conservatieve partij heeft 315 leden, dus May heeft minimaal 158 parlementariërs nodig die haar steunen. De BBC heeft 174 Lagerhuisleden in het vizier die May zullen steunen, en 34 die haar zeker zullen laten vallen. De conservatieve krant The Telegraph zegt dat May kan rekenen op de steun van 163 Tories in het Lagerhuis.

The Guardian was aanvankelijk iets voorzichtiger, maar ook die krant heeft nu 160 voorstemmers geïdentificeerd, de vereiste meerderheid dus.

Backbenchers

Deze cijfers lijken dus te wijzen op een meerderheid voor premier May. "Maar er zit een addertje onder het gras", zegt correspondent Suse van Kleef. De stemming is geheim en vanwege de anonimiteit kunnen de parlementariërs anders stemmen dan ze in het openbaar zeggen, zegt Van Kleef.

"Je kunt prima in het openbaar zeggen dat je haar steunt, en vervolgens tegen haar gaan stemmen. Dat is bijvoorbeeld aantrekkelijk voor mensen met een regeringsbaantje: ministers, staatssecretarissen, commissievoorzitters bijvoorbeeld. Die willen haar toch te vriend houden, want stel dat ze wint. Maar ik denk dat er wel een paar stiekem tegen haar gaan stemmen."

"Maar als ik een verwachting moet uitspreken dan denk ik dat ze wint, en dan is de grote vraag met welke marge. Want als die klein is dan zit ze nog steeds heel diep in de problemen."

Als May de stemming inderdaad wint, kan de vertrouwenskwestie zeker een jaar niet opnieuw worden gesteld. Kort voor de stemming zal ze nog een groep zogenoemde backbenchers van haar partij toespreken, parlementariërs die normaal gesproken geen rol op de voorgrond spelen, maar bij deze stemming is hun steun van cruciaal belang voor May.

De uitkomst van de stemming vanavond door de conservatieve parlementariërs in het Lagerhuis is tussen 19.00 uur en 21.00 uur Nederlandse tijd. Hij is dus geheim en de uitslag wordt meteen na afloop verwacht.