'Deelfietsdienst Mobike overtreedt privacyregels'

De deelfietsdienst Mobike stuurt locatiegegevens en telefoonnummers van gebruikers in Nederland en andere Europese landen naar China en Singapore. Dat blijkt uit onderzoek van Nu.nl. Mobike is actief in Delft en Rotterdam en heeft plannen om volgend jaar uit te breiden naar Den Haag.

Gebruikers die de app van Mobike installeren, wordt meteen gevraagd om hun locatie te delen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze de app niet gebruiken en daarmee ook geen gebruik maken van de deelfietsen van Mobike, meldt de website.

Ook vraagt de app om verificatie van het telefoonnummer door middel van een sms. Omdat het verzamelen van de gegevens gebeurt vóór de gebruikers goed worden geïnformeerd, zou Mobike de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreden.

In strijd met AVG

Daarnaast worden de gegevens, zoals locatie en telefoonnummer, naar servers in China en Singapore gestuurd voordat gebruikers worden geïnformeerd. Ook dat is in strijd met de AVG, schrijft de website.

Mobike zegt in een reactie dat het ervan overtuigd is dat het zich aan de regels houdt. Een woordvoerder zegt dat andere bedrijven ook zo werken, maar een deskundige bestrijdt dat.

De deelfietsdienst zegt ook dat de locatiegegevens nodig zijn om gebruikers te laten weten waar de deelfietsen te vinden zijn. De telefoonnummers zouden onder meer nodig zijn om fraude tegen te gaan.