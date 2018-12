Wekdienst 12/12: Jos B. voor de rechter en actiegroepen naar Flevoland

En dan nog even dit

Het systeem van Nederlander Boyan Slat dat is ontwikkeld om plastic afval in de oceanen op te ruimen, beweegt te langzaam om het plastic vast te houden. Slat zegt in de Volkskrant dat haperingen in het project zijn ingecalculeerd. Het project is volgens hem daarom allesbehalve mislukt. Later vandaag gaan technici op weg naar de 'plasticvanger' op de Stille Oceaan.

De 24-jarige Slat haalde in 2012 het wereldnieuws met zijn ambitieuze project. Slat bedacht zijn plan als vwo-scholier toen hij na een duik in de zee bij Griekenland was geschrokken van de hoeveelheid plastic in het water. De afgelopen jaren haalde hij ruim 30 miljoen euro aan donaties op voor zijn plan.

Twee maanden geleden vertrok de 600 meter lange arm uit de haven van San Francisco voor de eerste echte test op weg naar de Great Pacific Garbage Patch. Dat is een enorme plastic soep met een omvang van drie keer Frankrijk die drijft tussen San Francisco en Hawaï.