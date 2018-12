Asbest gedumpt uit protest tegen windmolens in Groningen

Felle protesten

In Groningen wordt al langer fel geprotesteerd tegen de bouw van windmolenparken. Begin dit jaar verschenen er posters waarop een oud-gedeputeerde werd afgebeeld als kampbeul uit de Tweede Wereldoorlog. Op een plek waar windmolens gepland zijn, werden vlaggetjes met hakenkruizen geplaatst.

Ook kregen verschillende personen en organisaties dreigbrieven. Oud-journalist Cees Stolk ontving bijvoorbeeld een brief met zwavelkorrels en een paar lucifers. In de begeleidende tekst stond dat zijn huis in de fik zou gaan als hij zou spreken op een bijeenkomst over windmolens.

Verschillende bedrijven die zich bezighouden met windenergie kregen een brief waarin stond dat er niet kon worden ingestaan voor de veiligheid van hun personeel. "Meewerken of verrijken aan onze ondergang zal voor uw bedrijf en uw reputatie verstrekkende gevolgen hebben", stond in de brieven.

Ook in Drenthe lopen de emoties hoog op als het gaat om de komst van windmolenparken. In september constateerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog dat de protesten tegen windmolenparken in Drenthe en Groningen in sommige gevallen zo geradicaliseerd zijn, dat het extremisme genoemd kan worden.