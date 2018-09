Windmolenextremisme in Drenthe? 'Ik hoor dat de fik erin gaat'

De weerstand tegen windmolenparken in Drenthe is zo groot, dat de bom zo maar eens zou kunnen barsten als de windmolens er komen. Dat zegt Jan Nieboer van de actiegroepen Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën. "Ik heb gehoord dat er mensen zijn die al handgranaten en andere explosieven hebben gekocht."

Gisteren kwam de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid met een nieuw rapport over het dreigingsbeeld in Nederland. Daarin stond onder meer dat het protest tegen windmolenparken in Drenthe en Groningen in sommige gevallen zo is geradicaliseerd, dat het extremisme genoemd kan worden.

Nieboer verbaast zich niet over het rapport, zegt hij tegen RTV Drenthe. "Ik keur het niet goed en probeer mensen altijd te overtuigen van de democratische manier, maar zij zeggen dan dat wat wij doen toch niets opschiet. Ik snap wel dat mensen in hun wanhoop naar dit soort middelen grijpen. Ze voelen zich net opgejaagd wild", zegt Nieboer.

Niet gehoord

In de Veenkoloniën is al jaren ruzie tussen voor- en tegenstanders van de windparken. De tegenstanders zijn bang dat het landschap verpest wordt en vrezen daarnaast dag en nacht geluidsoverlast van de molen. Veel van deze tegenstanders voelen zich volgens Nieboer niet gehoord door de overheid. "Het probleem is gewoon dat we er hier niets over te zeggen hebben. Je moet gewoon je grote mond houden."

Hij benadrukt dat de tegenstanders van windparken niet tegen groene energie zijn, maar dat ze inspraak willen. "Zonnepanelen worden hier omarmd. We zouden zelfs windboeren helpen die willen overgaan naar een zonnepark."