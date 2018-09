Minder aanslagen in Europa, maar NCTV verlaagt dreigingsniveau niet

Sinds vorig jaar oktober is het aantal aanslagen in Europa sterk verminderd. Toch blijft de kans op een aanslag in Nederland reëel. De aanval met een mes van een 19-jarige Afghaan op twee willekeurige reizigers op het Centraal Station van Amsterdam illustreert de dreiging in ons land.

Daarom blijft het dreigingsniveau op 4 (op een schaal van 5) staan, schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in het nieuwste Dreigingsbeeld Terrorisme.

De NCTV ziet twee redenen om de dreiging op 'substantieel' te houden. Ook in Nederland opereren jihadistische netwerken die aanslagen kunnen plegen. In juni werden twee terrorismeverdachten aangehouden in Rotterdam die plannen hadden om in Frankrijk en Nederland aanslagen te plegen. Andere arrestaties in de afgelopen maanden onderstrepen dat er in Nederland mensen zijn die mogelijk terroristische aanslagen voorbereiden.

Daarnaast ziet de NCTV geweldsdreiging uitgaan van de jihadistische beweging in Nederland. De beweging is "vele malen groter dan in de periode van vóór de strijd in Syrië", is onderling goed verbonden en heeft contacten met jihadisten in andere landen.