Kamer tegen voorlichting ongewenst zwangeren door anti-abortusclub

De Tweede Kamer is tegen subsidie voor voorlichting aan ongewenst zwangeren door organisaties die verbonden zijn aan anti-abortusclubs.

Regeringspartijen D66 en VVD keren zich tegen het voornemen van staatssecretaris Blokhuis dat ook deze organisaties subsidie kunnen krijgen voor de zogenoemde keuzehulp-gesprekken. Eerder uitten verschillende oppositiepartijen als GroenLinks en PvdA al bezwaren.

De bezwaren gaan met name over de organisatie Siriz, die voortkomt uit en verbonden is met de Vereniging voor Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) en de Week van het Leven. Siriz ontvangt 1,5 miljoen euro subsidie per jaar.

Veel aanpassen

D66 en VVD willen dat het kabinet ervoor zorgt dat organisaties die subsidie krijgen voor keuzehulp-gesprekken geen eenzijdige of sturende adviezen geven. D66-Kamerlid Bergkamp: "Wat mijn probleem is met Siriz is dat zij zeggen onafhankelijk te zijn, maar dat uit allerlei uitingen, zoals de website, blijkt dat dat niet zo is". Dat betekent dat Siriz veel moet aanpassen om daarvoor in aanmerking te komen. Staatssecretaris Blokhuis legt zich bij deze eis neer.

Blokhuis raakte door de discussie in een lastige politieke positie. De genoemde organisaties krijgen namelijk politieke steun van de ChristenUnie, de partij van Blokhuis. En zijn politiek assistent Broekema was tot 2018 lid van het bestuur van Siriz.

Siriz was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.