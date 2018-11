24-uurs-informatienummer voor ongewenst zwangere meisjes en vrouwen

Er komt een 24-uurs-informatienummer voor ongewenst zwangere vrouwen en meisjes. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid aangekondigd na een verzoek van de Tweede Kamer. Ook komt er een landelijke campagne.

De mensen aan de hulptelefoon geven zelf geen advies over abortus of alternatieven, maar kunnen de vrouwen "geruststellen" en informatie geven over instanties die "keuzehulpgesprekken" aanbieden. Dat zijn gesprekken waarin hulpverleners de vrouwen voorleggen wat de mogelijkheden zijn, zoals abortus, adoptie of zelf opvoeden.

Blokhuis heeft ook nieuwe kwaliteitscriteria voor deze gesprekken bekendgemaakt. Die zijn voorwaarde om subsidie te krijgen. In principe kunnen alle organisaties daarop aanspraak maken, ook die met een anti-abortusstandpunt.

Geen schuldgevoel

"Dit betekent dat de zorgaanbieder zich ervan vergewist dat te allen tijde de keuze voor het voldragen van een zwangerschap of het eventueel afbreken daarvan ligt binnen het wettelijk kader, namelijk bij de vrouw", schrijft Blokhuis aan de Tweede Kamer. De vrouw mag ook geen schuldgevoel worden aangepraat, zegt hij.

Organisaties die in 2020 in aanmerking willen komen voor subsidie van de overheid moeten transparant zijn over hun waarden en levensbeschouwing. Voorwaarde is dat die niet in de gesprekken met vrouwen doorklinken. Ze mogen de vrouw niet een bepaalde kant op sturen.

Verder moet het personeel aan bepaalde opleidingseisen voldoen en moeten de mensen die de hulpgesprekken voeren een landelijke training volgen. De organisatie moet ook beschikken over een kwaliteitscertificaat voor maatschappelijke dienstverlening.

Ongeboren leven

GroenLinks en PvdA zijn tevreden dat hun voorstel voor een landelijke informatielijn wordt uitgevoerd. Maar de partijen vinden dat anti-abortusorganisaties geen subsidie mogen krijgen voor de hulpgesprekken.

PvdA-Kamerlid Ploumen: "Een organisatie die verbonden blijft aan een anti-abortusclub, die als doelstelling heeft het ongeboren leven te beschermen, komt dus wat ons betreft niet in aanmerking voor subsidie van de overheid." Zij doelt op Siriz, de hulporganisatie die is verbonden aan de VBOK, de Vereniging voor Bescherming van het Ongeboren Kind.

"Ongewenst zwangere vrouwen verdienen steun van een organisatie die niet wordt beïnvloed door een anti-abortusorganisatie", zegt GroenLinks-Kamerlid Ellemeet. "Helemaal als ze een gedeelde pr-afdeling hebben."

Donderdag debatteert de Kamer met Blokhuis over het onderwerp.