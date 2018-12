'Egypte verbiedt verkoop gele hesjes'

Het lijkt erop dat de Egyptische autoriteiten gelehesjesprotesten proberen te voorkomen door de verkoop van gele hesjes aan particulieren te verbieden. Volgens persbureau AP zijn ze bang dat politieke tegenstanders ze naar Frans voorbeeld gaan dragen bij de herdenking van de opstand tegen president Mubarak. Die begon op 25 januari 2011 en leidde een maand later tot zijn val.

Het verbod op de verkoop aan particulieren zou stilzwijgend zijn ingevoerd. Verkopers kregen de politie op bezoek, schrijft het persbureau. Die zou hebben gezegd dat ze de hesjes alleen nog mogen verkopen aan bedrijven die zijn goedgekeurd door de politie. Daarbij werden de winkeliers gewaarschuwd dat ze gestraft worden als ze de regels schenden.

In ieder geval in de Egyptische hoofdstad Caïro lijkt het erop dat verkopers gehoor geven aan het verbod. Zeker zes verkopers zijn volgens AP in Caïro gestopt met de verkoop van de hesjes. Vier daarvan zeggen dat ze inderdaad de opdracht hebben gehad van de politie. De overige winkeliers willen niet zeggen waarom de jasjes uit de schappen zijn gehaald. Of het verbod ook buiten Caïro geldt, is niet bekend.

Protest zeldzaam

In Egypte zijn grote demonstraties zeldzaam sinds president Sisi in 2014 aan de macht kwam. Hij wijst er sinds zijn aantreden geregeld op dat protest leidt tot instabiliteit. Daarbij haalt hij als voorbeeld vaak de grootschalige protesten aan in Syrië en Libië, die uiteindelijk zijn uitgemond in jaren van oorlog.

De economie in Egypte is sterk verzwakt en de regering van Sisi probeert het land met economische hervormingen uit het slop te trekken. Die hervormingen hebben geleid tot forse prijsstijgingen die met name de Egyptische middenklasse raken.