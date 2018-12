Premier Rutte kan na fietsongelukje even geen handen schudden

Premier Rutte heeft last van zijn rechterarm. Hij heeft vorige week "een onhandige move met de fiets gemaakt". Daardoor kan hij minder goed handen schudden, vertelde hij na het bezoek van zijn Britse ambtgenoot May vanmorgen.

Rutte schudde May op het oog hartelijk de hand toen ze aankwam bij het Catshuis, maar dat doet pijn. May vroeg hoe het er nu mee ging. "Iets beter", kon hij haar toen geruststellen. Bij navraag voegde hij daaraan toe dat hij juist bij ontmoetingen met collega's als May nog niet de oude is. "Handen schudden is in mijn functie tamelijk belangrijk. Ik geef iedereen boksen nu."

Rutte staat erom bekend dat hij vaak op de fiets naar zijn werk gaat. Als formateur van dit kabinet bijvoorbeeld parkeerde hij, voorafgaand aan een gesprek met de koning, zijn rijwiel nog naast de ingang van Paleis Noordeinde. Hij zette hem toen ook op slot.

Over het gesprek met May wilde Rutte niks kwijt. "Daar kan ik niks over zeggen. Dat ligt allemaal zo gevoelig."

Hieronder zie je hoe de Britse premier bij het Catshuis aankomt. Zij krijgt wel een hand.