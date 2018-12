Nieuwe arrestaties om ongeregeldheden bij intocht Sinterklaas

De politie heeft zes mensen gearresteerd voor betrokkenheid bij ongeregeldheden rond de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreerden zaterdag 17 november in de stad.

Een groep mensen, onder wie een aantal supporters van PSV, zocht de confrontatie. De politie gebruikte de wapenstok om de rust terug te brengen. De tegendemonstranten gooiden onder meer met blikjes bier en eieren. Een agent werd geschopt.

Op de dag zelf werden al zes mensen opgepakt. Het Openbaar Ministerie begon een onderzoek en gebruikte daarbij beelden van bewakingscamera's die hebben geleid tot de zes nieuwe arrestaties. Het gaat om mannen uit Eindhoven tussen de 21 en 32 jaar oud.

Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen.