May in het Catshuis voor brexit-deal-ontbijt met Rutte

De Britse premier May is op bezoek in het Catshuis in Den Haag. Ze heeft een ontbijtbespreking met premier Rutte over de brexit-deal, waarover twee jaar is onderhandeld tussen het Verenigd Koninkrijk en de 27 overige lidstaten van de Europese Unie.

Gisteren stelde May de belangrijke stemming over het akkoord in het Lagerhuis uit. Die zou vanavond zijn, maar er tekende zich een ruime meerderheid af die de deal zou verwerpen. May maakt nu een tour langs haar EU-collega's in de hoop om extra toezeggingen te krijgen.

Rutte is de eerste die zij spreekt. May reist daarna door naar Berlijn, waar zij een ontmoeting heeft met bondskanselier Merkel.