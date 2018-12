Ruimtesonde vindt waterresten op planetoïde Bennu

De NASA-ruimtesonde Osiris-Rex heeft sporen van water aangetroffen in een ruimterots op de planetoïde Bennu, waar het ruimtevoertuig sinds begin deze maand verkenningen uitvoert.

Het gaat niet om vloeibaar water, meldt NASA. De sporen zijn waarschijnlijk afkomstig van een grotere asteroïde waaraan Bennu vastzat.

De NASA-onderzoekers zijn blij met het nieuws. "We hebben de waterrijke mineralen uit de tijd van het ontstaan van het zonnestelsel ontdekt", zegt hoofdonderzoeker Dante Lauretta. "Dat zijn de precies de sporen waarnaar we op zoek waren."

De vondst van water kan volgens de onderzoekers mogelijk meer vertellen over het ontstaan van het leven op aarde. "We willen echt graag weten wat de rol is geweest van dit soort planetoïden in de toevoer van water bij de totstandkoming van de aarde en hoe de aarde bewoonbaar is geworden", zegt Lauretta.

Ruim twee jaar

De ruimtesonde deed er ruim twee jaar over om de 2,2 miljoen kilometer naar Bennu af te leggen. In 2023 keert de Osiris-Rex terug naar aarde met stukken ruimterots.

Bennu ontstond 700 miljoen tot 2 miljard jaar geleden. De planetoïde draait in een baan om de zon die vergelijkbaar is met de baan van de aarde om de zon. Bennu staat nu wat dichter bij de aarde dan toen hij ontstond.