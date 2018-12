Ruimtesonde komt aan bij planetoïde Bennu

De ruimtesonde Osiris-Rex is na een reis van ruim twee jaar aangekomen bij de planetoïde Bennu. De sonde moet uiteindelijk materiaal van de 500 meter grote ruimterots terugbrengen naar de aarde, maar zover is het nu nog lang niet.

Eerst zal de sonde in een baan om de planetoïde worden gebracht, zodat Bennu nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. Als er een geschikt plekje is gevonden, zal de sonde in 2020 Bennu naderen en met een soort stofzuigerslang aan een uitschuifbare arm wat materiaal verzamelen.

Kijk hieronder naar de aankomst van de Osiris-Rex bij Bennu.