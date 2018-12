Politiemol die info doorspeelde aan vismaatje hoort 2,5 jaar tegen zich eisen

Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel tegen een oud-rechercheur die gevoelige politie-informatie doorverkocht aan zijn vismaatje. De 36-jarige Rick V. uit Zoetermeer zou twee jaar lang op bestelling de namen van 28 criminelen hebben nagetrokken in het politiesysteem.

V. kreeg op bonnetjes en berichten via WhatsApp en Facebook door welke namen hij moest controleren. Hij moest nagaan of die bijvoorbeeld voorkwamen in politie-onderzoeken. Per bonnetje werd een bedrag gerekend van enkele honderden euro's. Het vismaatje van V., de 32-jarige Melvin van der K., bazuinde volgens het OM rond dat hij "een platte pet" kende, waarmee hij de corrupte politieagent bedoelde.

Van der K. en een 47-jarige softdrugshandelaar uit Zoetermeer, die geregeld van de malafide dienst gebruikmaakte, stonden ook terecht. Tegen hen werd respectievelijk 2 jaar en 16 maanden cel geëist. Onder de afnemers waren ook een verdachte van eerwraak, een leider van een motorbende en een advocaat van een motorbende, tegen wie een onderzoek loopt.

Harddrugs

De zaak kwam aan het licht toen Van der K. opdook in een onderzoek naar harddrugs, waarbij politiemol V. zelf betrokken was als rechercheur. In een afgeluisterd telefoongesprek werd Van der K. genoemd als informatiemakelaar. V. maakte hiervan zelf melding bij de afdeling Integriteit van de Haagse politie, die daarop een onderzoek begon.

De rechercheur staat volgens het OM binnen het korps bekend als enthousiaste en hardwerkende rechercheur. V. heeft bekend dat hij de informatie opvroeg en doorspeelde, maar ontkent dat hij daarvoor geld heeft gekregen.