Britten kunnen brexit-proces alsnog stoppen

Het Verenigd Koninkrijk kan het brexit-proces alsnog stoppen. Om in de Europese Unie te blijven heeft het geen toestemming van de andere 27 lidstaten nodig. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld in een zaak die door Schotse parlementariƫrs die tegen de brexit zijn, was aangespannen.

Het hof zegt dat een land dat zijn voornemen om de EU te verlaten aan de unie heeft meegedeeld het recht heeft om van dat voornemen terug te komen, zolang de uittredingsprocedure niet is afgerond.

Dat is pas het geval als de parlementen van alle andere 27 lidstaten het brexit-akkoord hebben goedgekeurd.

Advies advocaat-generaal

Tot vorige week ging iedereen er in Brussel en Londen van uit dat de brexit alleen is terug te draaien als alle 27 overgebleven EU-landen daar ook mee instemmen.

Maar de advocaat-generaal van het hof kwam vorige week in een advies aan de rechters tot conclusie dat de Britten geen toestemming van de andere lidstaten nodig hebben, als ze toch willen blijven. Het hof neemt dat advies nu over.

Stemming Lagerhuis

De Britten kozen er in 2016 in een referendum voor om de Europese Unie te verlaten. In maart 2017 werd de twee jaar durende uittredingsprocedure in werking gesteld.

Morgen stemt het Britse parlement over het akkoord dat het Verenigd Koninkrijk heeft gesloten met de Europese Unie over de voorwaarden voor het vertrek. De verwachting is dat het parlement het akkoord afwijst, wat een grote politieke nederlaag zou betekenen voor premier May.

"Uitweg uit deze puinhoop"

"De uitspraak van vandaag is een duidelijke boodschap aan de parlementsleden dat er een uitweg uit deze puinhoop is", zei het Schotse parlementslid en brexit-tegenstander Alyn Smith. "Er is licht aan het eind van de tunnel voor de economie, de werkgelegenheid en het aanzien van het Verenigd Koninkrijk in de wereld."

Smith en zijn collega's die de zaak hadden aangespannen hopen op een nieuw referendum, waarin de Britten zich alsnog tegen de brexit zullen uitspreken.

Premier May heeft herhaaldelijk gezegd dat er geen nieuw referendum komt. Minister Gove van Milieu herhaalde dat vanmorgen: "Dit verandert niets aan het plan van de regering om de EU op 29 maart te verlaten", zei hij tegen de BBC.