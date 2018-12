'Britten kunnen brexit eenzijdig annuleren'

Zolang een brexit-akkoord nog niet door alle lidstaten van de Europese Unie is goedgekeurd, kan het Verenigd Koninkrijk eenzijdig melden dat het land toch bij de EU blijft. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een advies aan de rechters. Zijn oordeel is niet bindend, maar wordt in de meeste gevallen wel door hen overgenomen.

Tot nu toe ging iedereen er in Brussel en Londen van uit dat de brexit alleen is terug te draaien als alle 27 overgebleven EU-landen daar ook mee instemmen. In dat geval zou ieder land met een veto Verenigd Koninkrijk kunnen dwingen de EU te verlaten, ook als dat land zelf alsnog beslist dat het wil blijven.

Volgens de advocaat-generaal is geen instemming van alle landen nodig. Hij zegt erbij dat de Britten dan wel voor 29 maart moeten aangeven dat ze blijven. Die dag stappen ze definitief uit de EU.

Toekomst in Britse handen

Het oordeel van de advocaat-generaal is vooral goed nieuws voor voorstanders van een tweede referendum. De zaak waarover hij adviseerde, werd aangespannen door Schotse politici die tegen de brexit zijn. Zij kunnen nu voor een tweede referendum pleiten en daarbij zeggen dat de toekomst van het Britse EU-lidmaatschap nog steeds volledig in Britse handen is.

De kans dat zo'n tweede referendum er komt, is nog steeds wel heel klein. Een ruime meerderheid van het parlement ziet het niet zitten.

Het Europees Hof van Justitie zal naar verwachting nog voor de Kerst uitspraak doen in de zaak. Dan pas weten de Britten definitief of ze de brexit nog kunnen terugdraaien.