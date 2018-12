Kade loopt onder en molenwiek breekt af door stormachtig weer

Het onstuimige weer veroorzaakt op verschillende plekken in het land overlast. In Schiedam is de kade van de Maasboulevard vanmiddag onder water gelopen. Mogelijk gebeurt dat later op de dag ook in Hoek van Holland, Vlaardingen en Maassluis, schrijft RTV Rijnmond.

Rond 16.00 uur wordt door de harde wind hoogwater verwacht, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen de regionale omroep. Daardoor wordt het water extra tegen de kades op gestuwd. Mensen evacueren is volgens de woordvoerder niet nodig. "Gemeenten zijn hierop voorbereid en maken het vaker mee", legt hij uit.

Dak ingestort

In Kerkrade ging het ook mis. Een deel van een dak van een bedrijf is vanmiddag ingestort, vermoedelijk door de vele regen.

In het pand zit volgens 1Limburg een bedrijf dat is gespecialiseerd in plantenvoeding. Omdat het weekend is, was er niemand in het gebouw toen het dak instortte.