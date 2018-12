Amerikaanse vrouw zakte in Ten Boer in oude waterput

Het gat in Ten Boer waar gisteren een vrouw in viel, ontstond niet spontaan. Het blijkt te gaan om een oude waterput. Doordat de deksel van de put instortte, viel de 70-jarige vrouw uit Californië vier meter naar beneden.

Volgens de gemeente gaat het om een middeleeuwse waterput. "Het was vroeger de watervoorziening voor het klooster dat hier gestaan heeft", zegt een woordvoerder. Later werd de put ook gebruikt als watervoorziening voor bewoners van het Groningse dorp.

Toen de put buiten gebruik raakte, is het gat afgedekt met houtachtig materiaal. Later kwam er ook bestrating overheen. Waarschijnlijk is het houten afdekmateriaal in de loop der jaren gaan rotten, waardoor de Amerikaanse vrouw er dit weekend ineens doorheen zakte.

Vanmorgen is de put leeggepompt. Binnenkort wordt het gat gevuld met zand.

Call 911!

De 70-jarige vrouw uit Californië was op bezoek bij een predikant in Ten Boer. Toen ze over het pad liep verdween ze ineens meters onder de grond, zegt predikant Elisabeth Posthumus Meyjes tegen RTV Noord. "Ik hoorde: 'Call 911!', en zag dat er een enorm gat was ontstaan."

Haar man plaatste snel een ladder in het gat, maar die bleek te kort. Uiteindelijk moest de vrijwillige brandweer eraan te pas komen om de vrouw uit het gat te krijgen. "Ze heeft het ontzettend koud gehad. Ze ging kopje onder en heeft een kwartier in het water gestaan." Volgens de predikant is de vrouw erg aangeslagen.