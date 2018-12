In beeld: ravage in Parijs na een dag van massaprotest

Een veel kosten gaat het zeker. Volgens een woordvoerder van de burgemeester van Parijs was het geweld gisteren minder ingrijpend dan een week geleden, maar is de schade aanzienlijk groter. "Het spektakel dat heeft plaatsgevonden in Parijs is catastrofaal", zei Emmanuel Grégoire tegen een Franse radiozender.

Ook in andere Franse steden botsten demonstranten met de politie. In onder meer Bordeaux en Toulouse kwam het ook tot ongeregeldheden. In totaal zijn in het hele land meer dan 1700 mensen opgepakt. Van hen zijn er ruim 1200 vastgezet, schrijft persbureau AP.