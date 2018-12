Komeet vliegt op 12 miljoen kilometer afstand voorbij

Wie de komende dagen in de schemer of de nacht omhoog kijkt, kan met het blote oog een komeet zien. 46P/Wirtanen raast voorbij op een afstand van 12 miljoen kilometer en dat is voor ruimtebegrippen redelijk dichtbij.

46P doet vijfenhalf jaar over een rondje om de zon en is niet altijd even goed zichtbaar als hij in de buurt van de aarde komt. Deze keer is dat waarschijnlijk wel zo, al blijft het lastig te voorspellen hoe helder hij uiteindelijk wordt, zegt sterrenkundige Marc van der Sluys van Hemel.waarnemen.com.

"De komeet zelf is een sneeuwbal met een diameter van een paar kilometer. Die kun je niet zien omdat hij veel te klein is. Maar als die sneeuwbal in de buurt komt van de zon, gaat hij smelten. Dat veroorzaakt een wolk van nevel en die kan zomaar enkele miljoenen kilometers lang worden."

Hoe dat smeltproces precies verloopt en hoe helder de komeet wordt, is dus lastig te voorspellen, zegt Van der Sluys. "Al laten de laatste berekeningen zien dat de komeet helderder wordt dan we dachten en dus gemakkelijker te zien is."

Bovendien is precies bekend welke baan de komeet aflegt, "waardoor je dus ook weet in welke richting je moet kijken."

Van der Sluys maakte onderstaande kaartjes van de ochtend- en avondhemel, die kunnen helpen bij het vinden van P46/Wirtanen.