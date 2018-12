Downing Street ontkent berichten nieuwe brexitonderhandelingen May

Theresa May is niet van plan een parlementaire stemming over de brexit uit te stellen voor nieuwe gesprekken met de EU over een deal. De Britse krant The Sunday Times meldde dat May onder druk van haar eigen regering aankomende week terug moet naar Brussel, maar een woordvoerder van de premier ontkent dat.

"De stemming gaat gewoon door", zegt de woordvoerder van May over dat bericht. Volgens The Sunday Times is dit overigens precies de lijn die Downing Street vasthoudt tot May morgen bekendmaakt af te zullen reizen.

De krant zegt met meerdere ministers en kabinetsmedewerkers te hebben gesproken. Zij willen dat May aanpassingen afdwingt om de kans te vergroten dat het parlement haar plan steunt. Volgens de krant staan er ministers op het punt ontslag te nemen als de stemming doorgaat als gepland.

Geen alternatief

Begin vorige maand bereikte May overeenstemming met Brussel over de verhoudingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na de brexit. In de dagen erna vielen zowel voor- als tegenstanders van de brexit over de resultaten die de premier had bereikt. Enkele ministers van May stapten zelfs op omdat ze er geen verantwoordelijkheid voor wilden dragen.

Toch bleef May erop hameren dat er geen alternatief is. Ook EU-voorzitter Juncker houdt vol dat het enige alternatief een harde brexit is, waarbij er geen afspraken worden gemaakt over hoe de verhoudingen na de brexit liggen.

May wil aanstaande dinsdag de steun van het parlement krijgen voor haar brexit-plan. Als dat niet lukt, zal dat haar grootste politieke nederlaag tot nu toe zijn, en is het de vraag of zij kan aanblijven. May heeft altijd gewaarschuwd dat dat tot nog meer chaos zou leiden.

Brexit-minister Barclay zei vanmorgen dat als Groot-Brittanniƫ het plan wil openbreken, andere landen ook weer met eisen zullen komen. Volgens hem richt de regering zich daarom volledig op de stemming in het parlement.