Camera's bij bushalte azc Leersum vanwege overlast

Bij een bushalte bij het asielzoekerscentrum in Leersum zijn camera's geplaatst. De maatregel is genomen omdat er veel overlast is van asielzoekers. Buschauffeurs zeggen dat ze worden bedreigd.

Burgemeester Naafs heeft via Twitter laten weten dat de camera's zijn geplaatst. Volgens RTV Utrecht gaat het om een tijdelijke maatregel, van in eerste instantie drie maanden. Buschauffeurs zouden door de bedreigingen bang achter het stuur zitten. Ook ondernemers in de buurt klagen dat sommige asielzoekers zich misdragen.