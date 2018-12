Deze gele hesjes staan al weken op Franse rotonde en willen daar blijven

"Ik ben nog maar 22, dit is mijn eerste demonstratie. Ik kan als steenhouwer geen werk vinden hier in de buurt, dus ben ik er de hele dag, van 09.00 uur tot 17.00 uur. Ik maak de foto's voor onze pagina's op sociale media. Wie weet word ik zo beter, en kan ik fotograaf worden. Dat is mijn passie.

Naar Parijs ga ik niet om te demonstreren. Geweld vind ik in principe geen goed idee, maar jammer genoeg is het wel één van de manieren om iets te bereiken in dit land. Bij de demonstraties van mei 1968, waar veel mensen nu over spreken, is ook veel geweld gebruikt. Als er toen al iets bereikt is, is het daardoor. Soms is geweld misschien nodig. Maar zelf doe ik er liever niet aan mee."