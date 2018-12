'ING-top niet opnieuw getoetst door toezichthouder na witwaszaak'

Toezichthouder De Nederlandsche Bank vindt het niet nodig om Ralph Hamers en andere bestuursleden van ING opnieuw te toetsen vanwege fouten die de bank heeft gemaakt in witwaszaken. Het FD schrijft dat er geen onderzoek komt.

De toezichthouder sluit zich volgens de krant aan bij een onderzoek van advocatenkantoor Stibbe. Daarin wordt geconcludeerd dat niemand binnen de bank actief of verwijtbaar beleid heeft gevoerd dat leidde tot de tekortschietende controles. De Nederlandsche Bank en ING willen geen commentaar geven op de kwestie.

Slechte controle

Dit jaar werd bekend dat klanten van ING tussen 2010 en 2016 hun rekening bij de bank konden misbruiken voor het witwassen van honderden miljoenen euro's. Banken zijn volgens de wet verplicht om onderzoek te doen naar cliënten en verdachte transacties te melden, maar bij ING was de controle niet goed genoeg.

Volgens het Openbaar Ministerie vond de bank de eigen financiële resultaten belangrijker dan het voldoen aan de regels. ING betaalde voor de fouten een schikking van 775 miljoen euro.

Uit functie gezet

De Nederlandsche Bank had ervoor kunnen kiezen om opnieuw te bekijken of de top van de bank nog wel geschikt en betrouwbaar is. De keuze om niet te hertoetsen is deels gebaseerd op onderzoek van Stibbe, in opdracht van de raad van commissarissen van ING. Ook het Openbaar Ministerie kwam al tot de conclusie dat de fouten niet aan individuen zijn toe te rekenen.

Bij ING moest de financiële topman Koos Timmermans vertrekken vanwege de fouten en bestuurders leverden hun prestatiebonus over 2018 in. Hij wordt begin februari opgevolgd door Tanate Phutrakul. Daarnaast zijn zo'n tien medewerkers van de bank uit hun functie gezet.

Er loopt nog een ander onderzoek. De tuchtraad voor bankiers is een officieel onderzoek gestart naar bankmedewerkers die bij de affaire betrokken waren. Bij genoeg bewijs en informatie volgt een tuchtzaak.