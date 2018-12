Boswachters Oostvaardersplassen overgeplaatst uit onvrede met afschietbeleid

Twee van de vier boswachters die in de Oostvaardersplassen belast zijn met het afschieten van dieren, hebben zich deze zomer laten overplaatsen. Zij voelen zich niet senang bij het nieuwe beleid dat ook gezonde dieren worden afgeschoten, om de populatie op peil te houden. Dat bevestigt Staatsbosbeheer na een bericht in de Volkskrant.

Gisteren besliste de rechtbank in Lelystad dat het afschieten van ruim 1800 edelherten definitief kan doorgaan. Dat beleid was al eerder van kracht, maar kon nog niet worden uitgevoerd omdat drie natuurverenigingen een bezwaarprocedure waren begonnen. Volgende week worden de eerste edelherten afgeschoten.

Moeder natuur

De boswachters moesten voorheen alleen zieke dieren afschieten. Het nieuwe beleid gaat twee van hen te ver, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Hun motivatie is: een dier dat door moeder natuur is geselecteerd om uit te vallen wil ik wel doodschieten, maar een gezond dier niet." De boswachters zijn vorig jaar ook bedreigd, al heeft de overplaatsing volgens Staatsbosbeheer vooral te maken met hun morele bezwaren.

De twee willen de media niet te woord staan. Wel heeft een van hen al eerder een interview gegeven aan omroep Human, die een uitzending van Medialogica over de kwestie maakt.

Strenge winter

Het lot van de edelherten, konikpaarden en heckrunderen, die in 1983 zijn geïntroduceerd in het gebied, leidde vorig jaar tot hevige consternatie. Beleid was de natuur op zijn beloop te laten, en alleen bijna stervende dieren uit hun lijden te verlossen. Maar toen er in de strenge winter van vorig jaar bijna 3000 dieren (ruim de helft van de populatie) bezweken aan honger en kou, gingen er stemmen op het beleid te veranderen.

Om overbegrazing tegen te gaan en meer ruimte te laten voor de vogels, besloot de provincie de populatie edelherten kunstmatig te beperken door afschot. Dit is volgens Staatsbosbeheer normaal beleid in natuurgebieden in heel Nederland, waar externe 'faunabeheerders' gecontroleerd jagen. In de Oostvaardersplassen wordt dit faunabeheer gedaan door personen uit de eigen gelederen.

Alleen de edelherten worden afgeschoten. De 150 boventallige konikpaarden worden gevangen en elders uitgezet. De populatie heckrunderen voldoet al aan de gestelde norm.