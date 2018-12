Opnieuw bommelding bij CNN in New York

Het gebouw van de Amerikaanse nieuwszender CNN is korte tijd ontruimd geweest na een bommelding. Het live tv-programma CNN Tonight dat wordt gepresenteerd door Don Lemon werd stilgelegd. Er was even een opgenomen programma te zien. Daarna deed CNN live op tv verslag van de bommelding.

Rond 22.30 uur lokale tijd ging op de redactie van CNN het brandalarm af. Lemon: "Ons werd verteld dat we zo snel mogelijk moesten evacueren. We pakten snel wat spullen mee en gingen naar buiten."

Volgens Lemon belde iemand naar het Time Warner Center, waar CNN huist, en zei dat er binnen vijf bommen lagen. Inmiddels heeft de politie het gebouw weer vrijgegeven. Er werden geen explosieven gevonden.

Pakketje

In oktober werd het Time Warner Center ook al geƫvacueerd. Toen was er een pakketje met explosieven gericht aan voormalig CIA-directeur John Brennan binnengekomen. Een paar dagen later werd een man gearresteerd.

Hij wordt ervan verdacht ook pakketten met explosieven te hebben verstuurd naar oud-president Barack Obama en voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton.