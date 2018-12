Verkeer moet veiliger, is vierkant fietspad bij rotonde een oplossing?

Gevaarlijke kruispunten en rotondes aanpakken. En nieuwe, bredere fietspaden aanleggen, zonder paaltjes en met schuine stoepranden. Dit soort maatregelen wil de overheid nemen om de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten. De ambitie is om uit te komen op nul verkeersslachtoffers.

In Amersfoort is dat al gebeurd, ze hebben daar zo'n gevaarlijke rotonde aangepakt. In het noorden van de stad ligt een rotonde waarover iedere dag zo'n 17.000 fietsers en 8.500 automobilisten rijden, op weg naar het werk of een van de drie scholen in de buurt. "Dit was een van de drukste, maar ook de gevaarlijkste punten voor fietsers en scooters", zegt de Amersfoortse verkeerswethouder Hans Buijtelaar.

Vierkante rotonde

De wethouder spreekt in de verleden tijd, want begin dit jaar heeft de gemeente de rotonde aangepakt. De vorm van het omliggende fietspad is nu geen cirkel meer, maar een vierkant. Ook is één tak van de rotonde afgesloten voor auto's: daar mogen nu alleen nog maar fietsers overheen. De fietspaden zijn bovendien breder dan eerst.

Maar of dat de rotonde écht veiliger maakt is nog maar de vraag.