Wat was het populairst op YouTube afgelopen jaar? De Luizenmoeder of Fortnite?

In Nederland is 'To Our Daughter' echter niet de best bekeken video. Hier waren we vooral bezig met Fortnite, toeristen die ontsnapten aan luipaarden en televisieprogramma De Luizenmoeder.

Bijna 10 miljoen keer werd de best bekeken Nederlandse video op YouTube bekeken. Het gaat hier om de video Fortnite Fan, een parodie op het nummer Fan van Ronnie Flex en Famke Louise. Het nummer, gemaakt door Vogeljongen, zit vol met grapjes over de populaire game Fortnite.

Het echte nummer van Ronnie Flex en Famke Louise, Fan, is ook terug te vinden in een top-10 van YouTube, op de derde plek van best bekeken muziekvideo's.