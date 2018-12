Ontgroening met vissaus in België loopt uit de hand

In België ligt een student in kritieke toestand in het ziekenhuis na een uit de hand gelopen ontgroening. Drie aspirant-leden van een studentenvereniging moesten naakt in het bos zitten en kregen koud water over zich heen, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Bovendien moesten ze zo veel vissaus drinken, dat ze onwel werden.

Een van de studenten, een man van 20 uit Edegem die studeerde aan de KU Leuven, kreeg gisteravond bij de eerste hulp een hartstilstand en werd per ambulance naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht.

Artsen constateerden dat hij onderkoeld was en een zeer hoge concentratie zout in zijn bloed had. Volgens de krant ligt hij in coma en wordt hij beademd.

Onderzoek

Justitie in Antwerpen is een onderzoek gestart. De twee andere studenten die onwel werden, zijn inmiddels verhoord.

De studenten zijn lid van vereniging Reuzegom. Volgens Belgische media kwam die vereniging al eerder in opspraak bij ontgroeningen. Zo moesten leden een biggetje doodschieten en moesten eerstejaars een konijn verzorgen en dat later slachten.