Frankrijk op scherp voor nieuw gele-hesjesprotest

In Frankrijk en met name in Parijs bereiden politie en winkeliers zich voor op nieuwe gele-hesjesprotesten. De Franse gele hesjes verzetten zich onder meer tegen hoge brandstofaccijnzen. Gisteren besloot Franse regering voorlopig geen CO2-taks op diesel en benzine in te voeren.

Die knieval gaat veel deelnemers van de protestbeweging niet ver genoeg, ook omdat de beweging uit uiteenlopende groepen met uiteenlopende grieven bestaat.

65.000

Voor zaterdag zijn nieuwe demonstraties aangekondigd. Premier Philippe zei eerder deze week al dat die rustig moeten verlopen, maar hij is er niet gerust op. Zaterdag staan in heel Frankrijk 65.000 extra politieagenten paraat, zei hij vandaag. Veel winkels en restaurants in het centrum van Parijs blijven zaterdag dicht.

Het afgelopen weekeinde liepen demonstraties in Parijs volledig uit de hand. Auto's werden in brand gestoken en winkels en restaurants werden geplunderd. Meer dan honderden demonstranten en agenten raakten gewond, meer dan 400 mensen werden opgepakt.

Politiebonden zijn bang dat radicale "onruststokers" de demonstratie van zaterdag aangrijpen om nog meer schade te veroorzaken dan het afgelopen weekeinde.