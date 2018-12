Akkoord over uitruil gevangenen bij start vredesbesprekingen Jemen

De oorlogvoerende partijen in Jemen zijn het eens geworden over de ruil van krijgsgevangenen. "Daardoor worden duizenden herenigd met hun families. Dat is het resultaat van het effectieve en harde werk van beide delegaties", zei de VN-gezant voor Jemen, de Brit Martin Griffiths, bij de start in Zweden van de vredesonderhandelingen voor Jemen.

Die onderhandelingen vinden plaats in een kasteel op 50 kilometer van Stockholm. Het is voor het eerst dat vertegenwoordigers van de strijdende partijen tegenover elkaar zitten. Twee jaar geleden liepen de onderhandelingen stuk, omdat de Houthi's niet kwamen opdagen bij een door de VN geleide bijeenkomst in Zwitserland. De VN hoopt dat dit keer een doorbraak in de al drie jaar durende oorlog wordt bereikt.