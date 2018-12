Luxemburg wordt eerste land met gratis trein, tram en bus

Het openbaar vervoer in Luxemburg wordt gratis. Als de plannen van de herkozen minister-president Bettel doorgaan, wordt Luxemburg begin 2020 het eerste land ter wereld met volledig gratis openbaar vervoer.

In Luxemburg wonen 600.000 mensen, waarvan ruim een zesde in de gelijknamige hoofdstad. 400.000 mensen, deels uit omringende landen, forensen dagelijks naar de stad Luxemburg, waardoor verkeersopstoppingen aan de orde van de dag zijn.

Luxemburg is volgens onderzoek één van de landen met de meeste filevorming in de wereld. Het kostenloze ov zou de opstoppingen moeten verminderen en het milieu moeten verbeteren.

Reizen met het ov was in Luxemburg al niet duur. Iedereen tot twintig jaar reist gratis met de trein, tram en bus. Voor een ritje van maximaal 2 uur, waarmee het hele land doorkruist kan worden, betalen Luxemburgers 2 euro. In 2020 moet dat dus helemaal gratis zijn.

Cannabis legaliseren

De nieuwe regering bestaat uit de liberale DP, de sociaal-democratische LSAP en de groene partij Déi Gréng. Maandag kwam de coalitie al met het plan om wiet volledig te legaliseren. Als dat doorgaat is Luxemburg het eerste Europese land waar dat gebeurt.

Daarnaast wil premier Bettel twee nieuwe feestdagen introduceren.